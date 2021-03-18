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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Devlet desteğiyle ayakkabı atölyesi kuran eski hükümlü yurt dışına açılmayı hedefliyor

SAMSUN - Devlet desteğiyle ayakkabı atölyesi kuran eski hükümlü yurt dışına açılmayı hedefliyor

- Ayakkabı imalathanesi - Ayakkabı imalatının aşamaları - Eski hükümlü Coşkun Öztürk ile röp - Ayakkabılardan detayDevlet desteğiyle ayakkabı atölyesi kuran eski hükümlü yurt dışına açılmayı hedefliyor - Yanında 15 kişiye istihdam sağlayan Coşkun Öztürk: - "Kazakistan, Litvanya, Ukrayna, Fransa'ya saf deri kullanarak ayakkabı üretimi yaptık. Numuneleri gönderdik, beğenildi. Pandemiden dolayı, ticaret, istediğimiz tarzda olmuyor ama pandemiden sonra bunlar muazzam şekilde olacaktır"SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Samsun 'da devletin sağladığı hibe desteğinden yararlanarak ayakkabı üretim atölyesi kuran eski hükümlü Coşkun Öztürk, şimdi de ürettiği ayakkabıları yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor."Kazara ölüme sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl cezaevinde yatan 42 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Öztürk, cezaevinde düzenlenen ayakkabı imalatı kurslarında eğitim aldı.Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik sürecinde de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) açtığı girişimcilik kursuna katılan Öztürk, yaklaşık 2 yıl önce devletin eski hükümlülere sağladığı hibe desteğinden yararlanmak için KOSGEB ile İŞKUR'a başvurdu.Başvurusu kabul edilen Öztürk, İlkadım Sanayi Sitesi'nde küçük bir ayakkabı üretim atölyesi açtı. Öztürk, bir süre sonra işini büyüterek üç katlı binaya taşındı.Atölyesinde 15 kişiye istihdam sağlayan Öztürk, yurt dışına açılmak amacıyla bazı ülkelere de örnek ürün gönderdi.Öztürk, AA muhabirine, ayakkabı imalatı işiyle cezaevinde merak sonucu tanıştığını söyledi.

Bu işi, cezaevinden çıktıktan sonra meslek edindiğini dile getiren Öztürk, "Para kazanmanın dışında bu işi seviyorum. Bir de başarıyı yakalamak için istedim. Bunu kısmen de olsa başardığıma inanıyorum." dedi.
Devletin çok büyük yardımını gördüğünü vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:"KOSGEB'in hibesiyle makineleri aldım. Küçük bir yerde başlamıştık, sonra büyüdük. Bunlar bize devletin verd​​​​iği destekler, biz sadece üretimini yaptık. Günlük üretim kapasitemiz 960 çift. Burada 15 kişi çalışıyor. 1,5 - 2 ay sonra 40 - 45 kişiye çıkması söz konusu. Hayal değil, tamamen çalışmamıza bağlı. Kazakistan, Litvanya, Ukrayna, Fransa'ya saf deri kullanarak ayakkabı üretimi yaptık. Numuneleri gönderdik, beğenildi. Pandemiden dolayı ticaret istediğimiz tarzda olmuyor ama pandemiden sonra bunlar muazzam şekilde olacaktır."

Denetimli Serbestlik Hükümlüler Yurt Dışı İmalathane Girişimcilik 

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