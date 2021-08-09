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Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı

Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı

Çakan şimşeklerden görüntüler

Yağmur Gürültü Kamera Aydın Aydın 

-Selfiye yapmaya çalışanlar
-Şehrin ışıl ışıl görüntüsü
-Yağmur

( SAMSUN )- Şimşekleri iskeleden izleyen vatandaşlar bol bol selfie çekti SAMSUN

- Samsun’da dün gece şimşek şöleni yaşandı. Sahile akın eden vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.
Samsun’da şimşekler geceyi aydınlattı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Gece boyunca etkili olan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Havanın kararmasıyla başlayan ve gün ağarana kadar devam eden şimşekler hem korkuttu hem de ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı. Gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar bu anları cep telefon kameraları ile kaydetmeye çalıştı. Çobanlı İskelesi’ne gelerek şimşek şölenine tanıklık eden vatandaşlar bol bol selfie yaptı. Her gün balık tutanlarla dolup taşan iskele, bu kez şimşekleri seyretmek isteyenlerin akınına uğradı. Şimşeklere daha sonra gök gürültüsü eşlik etti. Kuzey batıdan gelen bulutlar, şehre bol bol yağmur bıraktı. Yağış gece boyunca devam etti. (SAM-
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