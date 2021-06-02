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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun’da sağanak yağış...Caddeler göle döndü

Samsun’da sağanak yağış...Caddeler göle döndü

Göle dönen caddelerden görüntü

Sağanak Yağış Yağan 

-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da sağanak yağış sonrası bazı caddeler göle döndü. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında etkili olan yoğun yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehrin bazı noktalarında su birikintileri oluşturdu. Bazı caddeler dereye dönüştü. Yaklaşık 40 dakika devam eden yağış sonrası şehrin birçok noktasında ana arterler suyla doldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı.

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