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Samsun’da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun’da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı

Samsun’da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı

Şimşek çakmalarından görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Gürültü Sağanak Yağış Yıldırım Düşmesi Göreme Sağanak 


- Samsun’da şimşekler geceyi aydınlattı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Samsun’da dün gece saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Saat 01-00-03.00 sıralarında etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması ile doğa benzersiz yüzünü gösterdi. Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. O saatlerde hala uyumamış olanlar bu anlara tanıklık etti. Telefon kameralarıyla uzun süredir göremedikleri o anları kaydettiler. Hava olayı ile ilgili olumsuz bir durumla da karşılaşılmadı. Henüz yıldırım düşmesi sonucu bir yaralanma haberi gelmedi. Yağışın habercisi olarak da nitelendirilen bu hava olayı nitekim yerini de sağanak yağışa bıraktı. Geriye şimşekler çakarken çekilen eşsiz görüntüler kaldı. (ÜK-SLH-Y)
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