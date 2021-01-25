Samsun’da baraj ve göllerde doluluk oranı yüzde 10 azaldı

-Çakmak Barajı drone görüntüsü



( SAMSUN -DRONE) SAMSUN



- Samsun’da baraj ve göller toplamında geçen yıl yüzde 64,6 olan aktif doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 10 azalarak yüzde 54,6 olarak kaydedildi.Samsun’da enerji elde etme amaçlı Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Altınkaya Barajları bulunuyor. Çakmak Barajı içme suyu için kullanılıyor. Vezirköprü Barajı ve Ladik Gölü’nden ise sulamada yararlanılıyor. Derbent Barajı ise hem enerji hem de sulama ihtiyacına cevap veriyor. Baraj ve göller son zamanlarda yaşanan yağış azlığından etkileniyor.Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 24 Ocak 2020-22 Ocak 2021 aktif doluluk oranları verilerine göre; Samsun’da bulunan barajların hiç birinde artış gözlemlenmedi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre içme ve sulama suyu bu sevilerde Samsun için 4 ay yetecek kadar rezerv olduğu belirtildi. Bu tarihlerde kaydedilen veriler ise şöyle:Hasan Uğurlu’da doluluk yüzde 50’nin altındaHasan Uğurlu Barajı 164,70 m kotundan, 157.35 m kotuna düştü. 560.1 hm3 hacmiyle yüzde 55.1 doluluk oranına sahipken, yüzde 9.5 azalma ile 464.6 hm3 hacim ve yüzde 45.6 aktif doluluk oranına geriledi.Suat Uğurlu’da doluluk yüzde 0.7 azaldıSuat Uğurlu Barajı 60.84 m kotundan, 60.70 m kotuna geriledi. 176.1 hm3 hacmiyle yüzde 96.5 doluluk oranına sahipken, yüzde 0.7 düşüş 174.8 hm3 hacim ve yüzde 95.8 aktif doluluk oranına düştü.Çakmak Barajı’nda düşüş yüzde 15.1Samsun’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı 112.08 m kotundan, 108.44 m kotuna düştü. 51.2 hm3 hacmiyle yüzde 56.2 doluluk oranına sahipken, yüzde 15.1 azalma ile 37.5 hm3 hacim ve yüzde 41.1 aktif doluluk oranına düştü.Ladik Gölü’nde doluluk yüzde 18.4Ladik Gölü 863.98 m kotundan, 863.14 m kotuna düştü. 17.4 hm3 hacmiyle yüzde 34.6 doluluk oranına sahipken, yüzde 16.2 azalma ile 9.2 hm3 hacim ve yüzde 18.4 aktif doluluk oranına geriledi.Altınkaya Barajı’nda düşüş yüzde 10.3Türkiye’nin en büyük 3. barajı olan Altınkaya Barajı 170.51 m kotundan, 163.19 m kotuna düştü. 3716.0 hm3 hacmiyle yüzde 64.5 doluluk oranına sahipken, yüzde 10.3 azalma ile 3124.8 hm3 hacim ve yüzde 54.2 aktif doluluk oranına düştü.Derbent Barajı’nda yüzde 3.9 azaldıDerbent Barajı 59.92 m kotundan, 56.95 m kotuna düştü. 212.5 hm3 hacmiyle yüzde 100 doluluk oranına sahipken, yüzde 3.9 azalma ile 204.3 hm3 hacim ve yüzde 96.1 aktif doluluk oranına geriledi.Vezirköprü Barajı’nda su yüzde 35.5 azaldıVezirköprü Barajı 565.18 m kotundan, 549.06 m kotuna düştü. 28.8 hm3 hacmiyle yüzde 56.0 doluluk oranına sahipken, yüzde 35.5 azalma ile 10.5 hm3 hacim ve yüzde 20.5 aktif doluluk oranına geriledi.Bu baraj ve göller toplamında geçen yıl yüzde 64.6 olan aktif doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 10 azalarak yüzde 54.6 olarak kaydedildi.



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