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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da 6 barajdan 4’ünün doluluk oranı yüzde 27’nin altında

Samsun'da 6 barajdan 4’ünün doluluk oranı yüzde 27’nin altında

drone görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL-DRONE)- Samsun'da barajlar alarm veriyor SAMSUN

İklim Değişikliği Doluluk Oranı Gesi İçme Suyu 


- Samsun’da enerji, sulama ve içme suyu elde etmek için 6 baraj bulunuyor. Bu barajlardan 4’ünün doluluk oranı yüzde 27’nin altında kaldı.Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması sonucu barajlardaki su seviyesi alarm veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) açıkladığı rakamlara göre Karadeniz Bölgesi'nde şubat ayı uzun yıllar (1980-2010) ortalama sıcaklığı 3,3 derece iken, 2021 Şubat ayı 5,8 dereceye yükseldi. MGM’nin açıkladığı “Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre Karadeniz Bölgesi'nde 2020 Şubat ayına göre yağışlar yüzde 53 azaldı. Samsun’da bulunan 6 barajda ortalama doluluk geçen yıl ortalama yüzde 64,6 iken bu yıl yüzde 32,1 azalarak yüzde 32,5 oldu.Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nda su seviyesi yüzde 55,8 azaldıSamsun’da enerji elde etme amaçlı Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Altınkaya Barajları bulunuyor. Çakmak Barajı ise Samsun şehir merkezine ve birçok ilçeye içme suyu sağlıyor. Vezirköprü Barajı’ndan sulamada yararlanılıyor. Derbent Barajı ise hem enerji hem de sulama ihtiyacına cevap veriyor. Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak barajı 2020 Mart ayında 82,7 oranına sahipken azalan yağışlar ve artan ortalama sıcaklıklar neticesinde bu yıl yüzde 26,9’a düştü.Altınkaya, Vezirköprü, Hasan Uğurlu ve Çakmak Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27’nin üstüne çıkmadı. Altınkaya Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 28,5 iken, bu yıl yüzde 12,1’e düştü. Vezirköprü Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yıl yüzde 82,4 iken bul yüzde 67,3 azalarak yüzde 15,1 seviyesine kadar geriledi. Hasan Uğurlu Barajı geçen yıl doluluk oranı yüzde 37,4 iken bu yıl yüzde 19,7’ye düştü. Samsun’da bulunan diğer barajların doluluk oranları ise Derbent Barajı'nın yüzde 66,9, Suat Uğurlu Barajı ise yüzde 54,1 olarak ölçüldü.
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