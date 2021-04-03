Samsun'da 200 bin lale soğanı çiçek açtı



- Samsun'un farklı bölgelerine kasım ayında dikilen laleler ilkbaharın gelişiyle çiçek açtı. Görsel şölen oluşturan laleler, görenleri hayran bıraktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin özellikle araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelere 2020'nin Kasım ayında 200 bin lale soğanı dikildi. Nisan ayının gelişi ile birlikte ilkbaharın müjdecisi olarak çiçek açan laleler görsel bir şölen oluşturdu. 15 farklı rengin kullanıldığı laleler özellikle Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Bulvarları gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde refüjleri süslüyor. Laleleri gören vatandaşlar bu renkli anları cep telefonlarına kaydediyor. (FAU-SLH-Y)



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