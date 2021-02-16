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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Samsun beyaz gelinliğini giydi

Samsun beyaz gelinliğini giydi

Samsun havadan DRONE görüntüsü

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Örtüsü Gökyüzü Kar Yağışı 

-yerden detaylar

( SAMSUN - DRONE) SAMSUN

- Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi. Samsun’da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde ise 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı, gündelik hayatı olumsuz etkilerken evlerin çatıları ise karla kaplandı. Havadan görüntülenen Samsun'da ağaçların dalları kar örtüsüyle kaplandı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu. Şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları ise şu açıklamada bulundu: "Kıyılarda sıcaklık 1 derecenin altında. İç kesimlerde hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Kar yağışının bugün ve Çarşamba devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü sadece kıyılarda etkisiz bir yağış bekliyoruz. Cuma günü de kar bekliyoruz. Cumartesi gününden itibaren kar yağışının devam etmesini bekliyoruz." (FAU-SLH-Y)
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