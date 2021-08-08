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Samandağ'da denizde yunus şöleni
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Samandağ'da denizde yunus şöleni

Samandağ'da denizde yunus şöleni

-Yunuslarin yarışı

( HATAY ) - Samandağ'da denizde yunus şöleni HATAY

Yarış Yunuslar 


- Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. İlçede denize açılan Hatay doğa severler gurubunun gittiği tekne turuna yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan grup cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen grubun heyecanla izledi. (ALC
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