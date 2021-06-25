Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

arşiv görüntüler

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi SİVAS

Kanyon Cennet Saklı Cennet 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi. Sivas’ın eşsiz güzelliklerinden Şuğul vadisi, Türkiye’nin korunacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı. Dar kanyon içerisinden akan turkuaz rengi suyu ile “Saklı cennet” olarak adlandırılan vadi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nitelikli Doğan Koruma alanı olarak tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vadinin Kesin korunacak Hassas alan olarak tescillenmesi için idari sürecin devam ettiği hatırlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Resim mi Gerçek mi Ayırdetmek ZorResim mi Gerçek mi Ayırdetmek Zor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement