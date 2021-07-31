'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere siyaha büründü

-Saklı cennet Acarlar Longozu’nu besleyen dere

-Derenin kirliliği

-Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın röp.



( SAKARYA -ÖZEL)- Dereyi gören mahalleli tepki gösterdi, yardım istedi- Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın:- “Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor” SAKARYA



- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden başlayan ve Karasu ilçesinde bulunan ve 'saklı kalmış cennet' cennet olarak adlandırılan Acarlar Longozuna dökülen dere siyaha büründü. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan ve 'saklı kalmış cennet' olarak adlandırılan Acarlar Longozunu besleyen Ortaköy Deresi siyaha büründü. Dere çevresinde yaşayan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Kaynarca ilçesinde bulunan bazı fabrikaların atıklarını atması neticesinde derenin pislendiğini iddia eden Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın, hayvanların kirlenmiş dereden su içtiklerini ve derede yaşayan canlıların ise öldüğünü dile getirdi. Aydın, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan longozun gelecek nesillere miras kalması için yetkililerin duruma müdahale etmesi gerektiğini aktardı. Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor Derede uzun süredir balık yaşamadığını belirten Aydın, “Bu dere Büyükkaynarca ve Birlik Mahalleleri arasından gelerek direkt olarak Acarlar Longozu’na akar. Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor bunun sebebi ise birkaç tane fabrikanın bırakmış olduğu atıklarıdır. Acarlar Longozu çevresinde balık ölümleri oluyor defalarca şikayet ettik. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız, '16 birime haber veridim, bu kanla hangi fabrikalar atık atıyorsa bulunup kapatılacak' demişti. Buna rağmen hiçbir birim bu fabrikalarla ilgilenmedi. Devlet yetkililerinden bir an evvel bu atık suları bırakan fabrikalarla ilgilenilmesini istiyorum. İçilen sudan şimdi eser yok gelin haline bakın. Bu durum birçok mahalleye zarar veriyor. Bütün devlet yetkililerinden burayla ilgilenmeleri konusunda rica ediyorum” dedi.

(OK-MK-

