Sakin şehir Şavşat’tan kartpostallık kar manzaraları



- Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kara yolu kenarında ormanlık alan içinde yer alan ahşap yayla evleri ve karla kapla ağaçların muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Artvin'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat, yazın yeşili, sonbaharda ise turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında ise beyaz gelinliğini giyiyor. Şavşat-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve Kocabey yaylası ve Yavuzköy'de Mart ayının son günlerden yağan karla yeninden beyaza büründü. Doğal ve yaşlı ormanlar içinden yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, muhteşem manzara havadan görüntülendi.



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