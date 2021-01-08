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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı

Sakaryalılar, kısıtlama öncesi güzel havanın tadını böyle çıkardı

Şehir merkezinde yaşanan güzel hava ile kendini sokağa atan vatandaşlar

Karya Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-Kısıtlama öncesinde alış veriş ve dolaşan insanlar
-Banklarda oturan insanlar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini sokağa atarak güzel havanın tadını çıkardı. Ocak ayına girilmesine rağmen Sakarya’da, uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine, bahardan kalma günler yaşanıyor. Her sene soğuk ve karlı geçen kış ayları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı bu sene sıcak geçiyor. Sıcak havayı fırsat bilen Sakaryalılar ise 56 saatlik kısıtlama öncesi kendilerini sokağa attı. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Sakarya’da, bazı vatandaşlar banklarda oturarak bazı vatandaşlar ise alış veriş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. (OK-GY
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