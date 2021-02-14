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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sakaryalılar güne beyaz örtüyle uyandı

Sakaryalılar güne beyaz örtüyle uyandı

Kar yağışı detaylar

Karayolları Karya Kar Yağışı 

-Şehir genelinden detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya güne beyaz örtüyle uyandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte etkili olan kar yağışı şehrin genelini beyaza bürüdü. Yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı.
Sakarya’da devam eden kar yağışının Meteoroloji tahminlerince yaklaşık 1 hafta sürmesi beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekliyor.
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