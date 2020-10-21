Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor

-Balıkçının yakaladığı balıkları suya bırakması



( SAKARYA )- Göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakıyor SAKARYA



- Sakarya Amatör Avcılar ve Balıkçılar (SAAB) gurubu üyesi olan Murat Tezer Sapanca Gölü başta olmak üzere farklı göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakarak örnek bir davranışa imza attı. ‘Yakala bırak doğaya can kat’, ‘Tüketmek kolay, korumak istersen daha kolay’ sloganı ile olta balıkçılığında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Murat Tezer, Sapanca Gölü başta olmak üzere farklı göllerde yakaladığı balıkları tekrar yaşam alanlarına salıyor. Tezer, “Gelecek nesillere miras bırakmak doğayı korumak, ekolojik sistemin devamı için tuttuğum balıkları o anki heyecanı yaşayıp tekrar salıyorum” dedi.

Tezer, “Birçok önemli yarışmalara katılarak bunu spor olarak yapıyorum, bu heyecanı yaşamak çok farklı duygu. Hele ki balığı suya saldıktan sonrası ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

(BCT-



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