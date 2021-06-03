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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Taraklı ilçesinde atık kağıt ve mısır koçanları kadın kursiyerlerin elinde değerleniyor

SAKARYA - Taraklı ilçesinde atık kağıt ve mısır koçanları kadın kursiyerlerin elinde değerleniyor

- Atık malzemelerden üretilen ürünlerin sergilendiği alanlardan detay görüntüler. - Eğitmen Arife Dönmez ile röportaj. - Kursiyer Nebiye Dönmez ile röportaj. - Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Acay'ı açıklamaları Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde atık kağıt ve mısır koçanları kadın kursiyerlerin elinde değerleniyor - İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Acay: - "Kursların hepsinde sıfır atık projesini birinci derece proje olarak görüyoruz"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde el sanatları kursunda eğitim gören kadın kursiyerler, atık malzemelerden ürettikleri dekoratif eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde daha önce "Sıfır Atık" projesi kapsamında atıklardan paspas, klozet takımları, araba koltuğu kılıfları, yolluk, çekyat örtüsü gibi çeşitli ürünler yapan kursiyerler, kağıt atıklar ve mısır koçanlarından sepet, süs çiçek ve saksı üretmeye başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Acay, AA muhabirine, ilçede gençlere ve mesleği olmayan vatandaşlara kurslar açarak meslek edindirdiklerini belirtti.
Bu meslekler sayesinde aile ekonomisine katkı sağlandığına dikkati çeken Acay, "Ayrıca arıcılık ile köylerimizde hayvancılık ve tarım kursları açıyoruz. Bu sayede çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Kursların hepsinde sıfır atık projesini birinci derece proje olarak görüyoruz. Gazete kağıtlarından ve mısır koçanlarından sepet örüyoruz. Dokuma tezgahlarımızda ise tül fabrikalarından çıkan atık maddelerden dokumalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Eğitmen Arife Dönmez de evlerde bulunan atıkları değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Annem ve babaannemden öğrendiğim bez dokumayı 18 yıldır devam ettiriyorum. Kilim, perde, klozet takımlarından masa ve sehpa örtülerine, yani bir evde kullanabilecek her şeyi burada yapabiliyoruz. Sıfır maliyetle çok güzel ürünler çıkarıyoruz. O ürünlerden de öğrencilerimiz güzel paralar kazanıyor." dedi.
Kursa gelerek yöresel dokumaları canlandırdıklarını dile getiren Nebiye Dönmez ise, "Bez dokuma yaparak ailemize katkı sağlıyoruz. Her türlü halı, kilim, şalvarlık ve şal üretiyoruz. 2 yıldır kursa geliyorum, bu iş açıkçası çok zevkli geldi, bırakmayı da düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atık Kağıt El Sanatları Aile Ekonomisi Öğrenciler Hayvancılık 

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