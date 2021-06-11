Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Taraklı'da 'karaciğer dostu' enginarın hasadına başlandı

SAKARYA - Taraklı'da 'karaciğer dostu' enginarın hasadına başlandı

SAKARYA - Taraklı'da "karaciğer dostu" enginarın hasadına başlandı - Enginar tarlasından görüntüler. - İşçilerin ürün toplamasından ve araçlara yüklenmesinden görüntüler. - Üretici Mesut Kara ile röportaj Sakarya 'da "karaciğer dostu" enginarın hasadına başlandı - Üretici Mesut Kara: - "Taraklı civarında yaklaşık 3 bin dönüm arazide enginarımız var. Türkiye'nin birçok yerinden telefonlar geliyor ancak taleplere cevap veremiyoruz"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasadı başladı.
İlçe merkezi ve mahallelerinde üreticiler tarafından tarlalardan toplanan enginar, Bursa, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor.Üretici Mesut Kara, AA muhabirine, son yıllarda fiyatların uygun olması ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılması dolayısıyla enginara talebin arttığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır enginar yetiştirdiğini aktaran Kara, "Enginar üretimine az dönümlerle başladık. İlerleyen yıllarda talep olduğu için dönümümüzü çoğalttık. Şu anda Taraklı civarında yaklaşık 3 bin dönüm arazide enginarımız var. Türkiye'nin birçok yerinden telefonlar geliyor ancak taleplere cevap veremiyoruz. Bunun için Taraklı'nın birçok köyünde enginar ekimi yapmak istiyoruz hatta komşu ilçelere de gönderiyoruz ekiyorlar." diye konuştu.
Kara, Taraklı enginarının Rusya'ya da gönderileceğini dile getirerek, "Dün arkadaşımız aradı, Rusya'ya ihracat yapacakmış, bizden enginar istiyor. İnşallah bir dahaki sene dönümümüz 3 bin değil, 5 bin olacak. Birçok ile, ilçeye talep ettikleri takdirde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.Mesut Kara, kaliteli enginar için bakım, gübre ve sulamanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Karaci Karya Muhabir Gübre Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement