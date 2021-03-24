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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Etkisini göstermeye başlayan yağış

Karya Yağışlı Hava Kar Yağışı Irak 

-Yaylaları beyaza bürüyen yağış fotoğraflar

( SAKARYA )- Mart karı ile birlikte yaylalar tekrar beyaza büründü SAKARYA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Akyazı ilçesinde Keremali, Ballıkaya ve Güvençler Mahalleleri etkisini gösteren kar ile birlikte beyaza büründü. Adapazarı ilçesinde Karaman, Camili ve Korucuk Mahallelerinde de bu saat itibari ile kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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