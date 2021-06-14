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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Naim usta 40 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

SAKARYA - Naim usta 40 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

- Naim Ceylan'ın ayakkabı üretimi - Naim Ceylan'ın röportajı Sakarya lı Naim usta 40 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde yaşayan Naim Ceylan, çekiç sesinden etkilenerek başladığı el emeği üretimi ayakkabıcılık mesleğini 40 yıldır sürdürüyor.Erzurum'un İspir ilçesinde 40 yıl önce mesleğe adımını atan Naim Ceylan (55), 1998'den beri zanaatını Karasu'da devam ettiriyor.Ceylan, yaptığı açıklamada, bir iş yerinin önünden geçerken duyduğu çekiç sesinin kendisini bu mesleğe yönelttiğini söyledi.

Ceylan, "Dünyaya yine gelsem bu mesleği seçerdim. El yapımı ayakkabı kullanan müşterilerimiz halen mevcut. Kişinin ayak ölçüsünü alarak yine kişiye özel ayakkabı üretiyoruz. Kullanılan malzemeye göre fiyatları değişiyor. Ortalama 170 - 200 lira arasında. Hazır ayakkabılara göre 2 - 3 yıl daha uzun giyilir. Tamamen deri malzemeden üretiyoruz. Sentetik asla kullanmayız ve imitasyon değil." ifadelerini kullandı.Ceylan, mesleği devam ettirecek çırak bulmakta zorlandığına dikkati çekerek, "Bu nedenle ayakkabı zanaatı bitme noktasına geliyor ama nefesimiz yettiği sürece bu mesleği yürüteceğiz." dedi.

Ayakkabıcı Karya Efes İmitasyon Irak 

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