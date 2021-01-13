Sakarya'da yüksek kesimler kar ile buluştu

-Kar yağışının etkili olduğu bölge fotoğraflar



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya'ya yılın ilk karı düştü, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Şehrin bin 722 rakımlı Dikmen Yaylası Mahalle Muhtarı, “Kar yağışı 25 santime ulaştı. İnşallah su kaynaklarımız nefes alır” dedi.

Türkiye'ye bugünden itibaren giriş yapan kar yağışı, Sakarya'nın da yüksek kesimlerine düştü. Kentin rakım olarak en yüksek ilçeleri Hendek, Akyazı, Taraklı, Pamukova gibi ilçelerinin birçok mahallesin de gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Sakarya'nın misafirhanesi olan Hendek Dikmen Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Yayla statüsünde olan, bin 722 rakımlı Dikmen'de vatandaşlar özlemle bekledikleri kar yağışının keyfini çıkardı. Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, kar yağışının su kaynaklarına nefes aldırmasını temenni ettiklerini belirterek, “2021 yılının ilk karı düştü. Bu kara ihtiyacımız vardı. Kar yağışı 25 santimi buldu. Köy merkezinde de 5-6 santimetre şuanda. Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar yağışı devam edecek. İnşallah bu kar Türkiye'mize, su kaynaklarımıza rahat bir nefes aldırır” dedi.

Kar yağışının Perşembe ve Cuma günü yine yüksek kesimlerde görüleceği, Pazar günü ise il ve ilçe merkezlerinde de etkili olacağı meteoroloji tarafından belirtilmişti. (BCT-



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