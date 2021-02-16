Sakarya’da yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

-Araçları ile yolda kalan sürücüler

-Araçlarını saplandığı kardan çıkartmaya çalışan sürücüler

-Sürücülerin yardımına koşan vatandaşlar

-Detaylar



( SAKARYA ) -- Kimi karın keyfini çıkartırken, kimi ise kara saplanan araçlarını kurtarmaya çalıştı- Beyaza bürünen şehirde yollar karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı SAKARYA



- Sakarya’da yoğun kar yağışı kimi vatandaşa keyifli kimi vatandaşa ise zorlu anlar yaşattı. Şehrin karla kaplandığı çoğu sokakta araçları kara saplanan sürücüler zorluk çekerken, bazıları ise kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Sakarya’da etkisin arttırarak devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Karla kaplanan birçok bölgede sürücü ve vatandaşlar zorluk çekti. Sokak aralarında kara saplanan araçlarını çıkarmakta zorlanan bazı sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Biranda bastıran yağışın ardından ana yollar ve sokak araları karla kaplandı. Kimisine zor anlar yaşatan kar yağışı bazı vatandaşların ise eğlenceli dakikalar geçirmesine sebep oldu. Yağış ve buzlanma sebebi ile sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Sakarya Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. (BCT-



loading...