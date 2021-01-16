Sakarya’da etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü

-Kent merkezinde bulunan parkta oluşan kartpostallık görüntüler -Sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokağa çıkan vatandaşlar
( SAKARYA -ÖZEL)- Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu- Kara hasret kalan vatandaşlar, kısıtlamayı unuttu SAKARYA
- Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluşurken kara hasret kalan vatandaşlar, kısıtlamasını unutarak kendilerini dışarı attı. Sakarya’nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan, hasret kaldıkları karın yağdığını gören vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini dışarı attı. (OK-
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