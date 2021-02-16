Sakarya beyaza büründü

-Vatandaşlar

-Ekiplerin çalışması



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaza büründü. Karla buluşan kentte ise seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında hafta sonu ve haftanın ilk günü hafif şekilde görülen ve ciddi bir örtü oluşturmayan kar yağışı, dün gece kentin merkezini beyaza bürüdü. Şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar ulaştı. Öte yandan, şehrin simge noktaları olan merkez ilçedeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Dar Sokak, Şemsiyeli Park'ta kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen ekipler ise kent genelinde olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, durak gibi arterlerde kar küreme çalışmaları yaptığı görüldü.

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