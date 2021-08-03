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Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza kesildi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza kesildi

Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza kesildi

Ekiplerin adrese operasyon düzenlemesi

Para Cezası Tahkikat Operasyon Altın Akkale 

-Operasyondan detaylar
-Kuşlardan görüntüler
-Kafes içerindeki kuşlar

( OSMANİYE ) -- Osmaniye’de nesli tükenmekte olan saka kuşlarının ticaretini yaptığı iddia edilen Suriyeli şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 adet saka kuşu ele geçirildi OSMANİYE

- Osmaniye’de nesli tükenmekte olan saka kuşlarının ticaretini yaptığı iddia edilen Suriyeli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 120 adet saka kuşu ele geçirilirken şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 120 bin lira ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Toprakkale ilçesinde N.S. isimli Suriyeli şahsın nesli tükenmekte olan “Saka Kuşu” ticareti yaptığının bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından bilgiyi doğrulayan ekipler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleriyle beraber adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında eve giren ekipler zemin katta kafes içerisinde avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 adet saka kuşu ele geçirdi. Ele geçirilen kuşlar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan N.S. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 120 bin bira idari para cezası kesildi. (SKY-
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