Sahil temizliği için bir araya geldiler, torbalarca çöp topladılar

-Ören Plajında temizlik

-Çöplerin konteynere atılması

-Detay görüntüler

-Özgür Aras ile röportaj

-İlker Kurt ile röportaj

-Nesrin Yıldırım ile röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Ören, İskele ve Öğretmenler Mahallesi muhtarlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar plajları temizlemeye başladı.

Öğretmenler Mahallesi plajından sonra Ören plajında başlatılan temizlik harekatına çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek odu. Burhaniye’de sahilde yer alan Öğretmenler Mahallesinin Muhtarı Nesrin Yıldırım, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt ve İskele Mahallesi Muhtarı Kazım Erdam, plajlarda temizlik çalışması başlattı. Geçtiğimiz hafta Öğretmenler Mahallesi Plajında başlatılan çalışma bu hafta Ören Plajında tekrarlanırken, TEMA vakfı başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu da muhtarlara destek oldu. Ören Meydanında toplanan çevreci vatandaşlar, ünlü Ören Plajında onlarca poşet dolusu çöp topladı. Plajı baştan aşağı gezen değişik yaşlardaki vatandaşlar, topladıkları çöpleri konteynerlere atarken, çalışmanın İskele Plajlarında devam edeceği açıklandı. Kampanyadan memnun olduğunu anlatan TEMA Temsilcisi Özgür Aras, ”Plajlarımızın temizliğine katkı sağlamak için bir araya geldik. Halkımızın da desteğiyle güzel bir çalışma oldu. Bu hafta da Ören muhtarımızın çağrısı ile Ören Plajımızı boydan boya dolaşarak bir çok sivil toplum kuruluşu ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. TEMA olarak bu etkinliklerde yer alıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt da, ”Sahil mahalle muhtarları olarak birlik beraberlik, dayanışma içinde sahillerimizi temizliyoruz. Sahilleri temiz tutalım insanlara örnek olalım diye böyle bir kampanya başlattık. İlk Öğretmenler Mahallesinden başladık. Şu anda Ören Mahallemizdeyiz. Bundan sonraki mahallemiz İskele Mahallesi olacak” dedi.

Öğretmenler Mahallesi muhtarı Nesrin Yıldırım ise, ”Öğretmenler Mahallesi sahilinde başlayan bu plaj temizleme etkinliğimiz bir süre sonra Ören’e geldi. Bize destek olan sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanın devamının gelmesini istiyoruz. Burhaniye’mizi temiz tutalım. Sahiller bizimdir, çocuklarımıza miras kalacak” diye konuştu.



