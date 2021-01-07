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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

KIRSALDA AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARINI BESLEYEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

( IĞDIR ) IĞDIR

Sağlık Çalışanları Harekete Geç Cep Telefonu Sağlıkçı Sokak Hayvanları 


- Iğdır’dan Kars’a doğru seyir halindeyken yol kenarında bulunan köpekleri gören sağlık çalışanları duyarsız kalmadı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da görev yapan 112 ekipleri Kars’a doğru giderken yol kenarında sahipsiz gördükleri sokak hayvanları için harekete geçti. Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ile Kars’ın Digor ilçesi arasında bulunan kırsal alanda karşılaştıkları köpekleri gören sağlık çalışanları duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti. Kırsal alanda ve zorlu kış şartlarında aç kalan köpekleri gören sağlıkçılar, en yakın yerleşim yerinden ekmek alarak köpekleri besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden sağlık çalışanları, bölgede bulunan sokak hayvanları için çözüm bulunmasını istedi.
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