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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından 'en baba' bisiklet turu

Sağlık çalışanlarından 'en baba' bisiklet turu

drone görüntüsü

Babalar Günü Sağlık Çalışanı Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam Sağlık Çalışanları 

-yerden bisiklet sürerken detaylar
-Hakan Özcan röportaj
-Aynur Başar röportaj
-bisiklet sürerken detaylar ve konuşmalar

( SAMSUN -ÖZEL-DRONE) SAMSUN

- Samsun'da babalar günü dolayısıyla doktorlar çocuklarıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde sağlık için bisiklet sürdü. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli yaklaşık 30'a yakın sağlık çalışanı ve çocukları babalar günü dolayısıyla "En baba bisiklet" turu adında bir etkinlik düzenledi.
Etkinlik için 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, toplanan sağlık çalışanları hem spor yaptı hem de stres attı. Babalar çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Yaklaşık 15 kilometre pedal çeviren sağlık çalışanları çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Hakan Özcan, "Zor günleri geride bırakmaya başladığımız bugünlerde biz sağlık çalışanları, babalar ve çocuklarıyla birlikte, doktorlar tüm sağlık ordusu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 15 kilometrelik doğal alanda Babalar Günü’nü kutlayalım istedik. Çocuklarımızla birlikte güzel bir eğlence oldu. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
"Hareket sağlıktır" Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Ayşegül Başar ise "Sağlıklı yaşam hepimizin çok önem verdiği bir şey. Sağlıklı yaşam için sağlıklı kaslarımızın sağlıklı eklemlerimizin olması çok önemli. Biz VM Medical Park olarak sağlıklı yaşama öncülük etmek için Babalar Günü’nü de kutlamak vesilesiyle böyle bir organizasyon yaptık. Kuş Cenneti’nde bisiklet turu yapıyoruz. Sağlık harekettir. Hareket sağlıktır. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

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