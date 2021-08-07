Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nin altyapı sorununu çözüyor

-çalışmalardan görüntüler

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( ANKARA ) ANKARA



- ASKİ Genel Müdürlüğü, her yağışta su taşkınlarının yaşandığı Mamak Sağduyu Caddesi ile Dereboyu Caddesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı için harekete geçti. Dereboyu Caddesi’nde devam eden imalat çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması planlanırken, Sağduyu Caddesi’ndeki çalışmaların ise 30 Ağustos tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” sözleri üzerine 25 ilçenin tamamında altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı sorununun yaşandığı Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Bölgede çalışmaların başlatıldığı bir diğer nokta ise Dereboyu Caddesi olurken, ASKİ ekipleri taşkın ve sel baskınlarının yaşandığı caddede 650 metre yağmur suyu ve atık su imalatı yapımı için yoğun mesai harcıyor. Mamak Dereboyu Caddesi’nde de yağışlara karşı altyapı çalışmaları devam ediyor Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi’nde yıllardır yaşanan taşkın ve sel baskınlarını önlemek için de altyapı çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi ekipleri, bin 800 milimetre çapında betonarme boru imalatına devam ediyor. Cadde üzerinde 650 metre yağmur suyu hattı imalatının 230 metresi tamamlanırken, yaklaşık 2 ay sürecek çalışmaların ardından taşkın ve sel baskınları ile can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Kanal İnşaat Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, şu bilgileri verdi: “Mamak Dereboyu Caddesi’nde yağmur suyu ve pis su hatlarının ayrıştırılma işini yapıyoruz. Bu bölgedeki kentsel dönüşümdeki yapılaşma yoğunluğu ve yağış rejiminin değişmesinden dolayı hatların yetersizliği söz konusu. En son 9 Haziran’da meydana gelen sel baskınlarının önüne geçmek için ana kolektörlerimizi yeniliyoruz. İlk etapta yaklaşık 700 metre civarında 1800 milimetre çapında yağmur suyu deşarj hattı ve 300’lük su kolektör hattını yapıyoruz. Burada yaşayan vatandaşların bu tür sorunları bir daha yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kalan kısımla ilgili projelendirme ve yapım planlaması yapılmakta. Ankara’nın muhtelif yerlerinde bu tür sorunlarımız var, planlamalarını yapıyoruz ve kısa bir sürede de faaliyete geçireceğiz.”

