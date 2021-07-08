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Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Karasu sahilini de etkiledi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Karasu sahilini de etkiledi

Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Karasu sahilini de etkiledi

Sahilden detaylar

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-Sahile gelen tomruk, ağaç ve çöpler detaylar
-Detaylar

( SAKARYA )-Sakarya Nehri’ne dökülen ağaç dalları, tomruk ve çöpler sahile vurdu-Ağaç ve kütüklerin arasında denize girerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler SAKARYA

- Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına Karasu sahilini de etkiledi. Sakarya Nehri’nde şiddetli yağış, rüzgar ve fırtına nedeniyle devrilen ağaç, kütük, dal parçaları ve çöpler akıntıyla birlikte Karasu Sahiline vurdu. Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Karasu sahili de nasibini aldı. Şiddetli rüzgar ve etkili olan yağış sonrası Sakarya Nehri’nde devrilen tomruk, irili ufaklı ağaç ve dal parçaları Karadeniz’e kadar sürüklendi. Karasu’nun yaklaşık 8 kilometrelik şeridi olan Yeni Mahalle ve Küçükboğaz arasında dal parçaları, tomruk ve çöpler, karaya vurdu. Tatilciler, ağaç ve kütüklerin arasında denize girerken, karaya vuran dev boyutta ağaçların başında hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Karaya vuran ağaç ve dal parçalarını bir yandan vatandaşlar toplarken diğer taraftan da Karasu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce büyük parçaların bulundukları yerden kaldırılması bekleniyor.
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