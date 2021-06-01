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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış sele neden oldu

Sağanak yağış sele neden oldu

Sel görüntüsü

Sağanak Yağış Sel Felaketi Aşırı Yağış Felaket 

-Yağış görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da sağanak yağış sele yol açtı. Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Tepe Mahallesi'nde biriken sular merkez mahallelerine sel olarak geldi. Yeşilırmak Mahallesi’ni sel götürdü. Öğlen sonu bastıran yağış sonrası yukarı mahallelerde biriken sular şehrin alt kısmındaki mahallelere kadar geldi. Sel arabaların geçmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken evlerde ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
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