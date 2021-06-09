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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

- Cadde ve sokaklardan detaylar

Sağanak Yağış Yağan 

-- Esnafların mazgalları temizlemesi
-- Göle dönen sokaklar
-- Mahalle sakini Mehmet Ali Ağaşçıoğlu röp.
-- Detay

( MANİSA )- Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti; "Deniz ayağımıza geldi" MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı sokakları göle dönerken, esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokak üzerindeki mazgalları kendi imkanları ile temizledi. Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağış, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Esnaf ve vatandaşlar ev ve işyerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkânları ile temizleyerek biriken suyu tahliye ederken, yetkililere de isyan ettiler. Bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getirerek; "Bu yaz denize gitmemize gerek kalmadı" sözleri ile sitem etti. Her yağmur sonrası sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Seçim öncesi aday olan tüm siyasiler, bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Fakat gördüğünüz gibi yıllardır bu sorun çözülmüş değil. Oy istediğiniz vatandaşlar olarak, bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.
(HY-AY-
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