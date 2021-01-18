Sağanak yağış ile Kişnikar Şelalesi aktı, Tağar Çayı coştu

- TAĞAR ÇAYINDAN ÇEŞİTLİ GÖRÜNTÜLER

- KİŞNİKAR ŞELALESİNDEN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER

- SEZAİ AKIN RÖP.

- KİŞNİKAR ŞELALESİ VE TAĞAR ÇAYINDAN ÇEŞİTLİ GÖRÜNTÜLER



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki Kişnikar Şelalesi 3 gün süren sağanak yağışla birlikte akmaya başladı, Tağar Çayı'nın debisi artarak coşkulu akmaya başladı.

Çemişgezek ilçe merkezinde bulunan ve yağışsız geçen mevsim dolayısıyla dereye dönen Tağar çayı coştu. İlçede bereketin müjdecisi olarak bilinen Kişnikar Şelalesi ise uzun zaman sonra tekrar aktı. Her yıl toprağın suya doyduğu Nisan yağmurlarından sonra aktığı görülen Kişnikar şelalesi, üç gün aralıksız devam eden sağanak yağışlarla birlikte yüksek kayalar arasında akarak görsel şölen oluşturdu. Öte yandan yağışlar öncesinde kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede, suların azalmasıyla dere görünümüne bürünen Tağar çayının debisinde de gözle görülür artış oldu. İlçedeki şelalenin uzun süre sonra ilk kez aktığını belirten İHA Çemişgezek Muhabiri Sezai Akın, “ Uzun süren yağışsızlığın ardından ilçede bulunan Kişnikar Şelalesi uzun zamandır akmıyordu. Tağar çayı ise adeta bir dere görünümü almıştı. Üç gün süren sağanak yağmurun ardından hem Tağar çayı coştu, hem de uzun süredir akmayan Kişnikar şelalesi akmaya başladı” dedi Bir çok ilde kar sevinci yaşanırken Çemişgezek ilçesinde 3 gün aralıksız devam eden sağanak yağmur, en fazla çiftçileri sevindirdi. (SA-HİV-



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