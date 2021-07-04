Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

-İki vatandaşın durumu anlatması



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da etkili olan sağanak nedeniyle Suluova ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. İlçeye bağlı Kerimoğlu Köyü'nde Kumluk deresi taştı. Hızla akan sular nedeniyle köyün ilçe merkezine ulaşımını sağlayan yol adeta nehre döndü. Akan suları endişeyle izleyen köy sakinlerinden Hakan Şeker, ekili arazilerde zarara yol açan sel sularının halkın ve yetiştirdikleri canlıların yaşamını tehdit ettiğini söyledi.



Yılmaz Keten de her yıl taşkın yaşanan derenin ıslah edilmesini istedi.

