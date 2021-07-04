Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

Taşan dereden genel ve detay görüntüler

Sağanak Sel 

-İki vatandaşın durumu anlatması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da etkili olan sağanak nedeniyle Suluova ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. İlçeye bağlı Kerimoğlu Köyü'nde Kumluk deresi taştı. Hızla akan sular nedeniyle köyün ilçe merkezine ulaşımını sağlayan yol adeta nehre döndü. Akan suları endişeyle izleyen köy sakinlerinden Hakan Şeker, ekili arazilerde zarara yol açan sel sularının halkın ve yetiştirdikleri canlıların yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Yılmaz Keten de her yıl taşkın yaşanan derenin ıslah edilmesini istedi.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı