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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sağanak yağış ekmek kapısı oldu: Azgın çay kenarında balık avladılar

Sağanak yağış ekmek kapısı oldu: Azgın çay kenarında balık avladılar

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-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından vatandaşlar, balık tutmak için debisi yükselen dere kenarlarına koştu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası derelerin debisi yükseldi. Dere kenarına sığınan balıkları tutmak için ağlarıyla beraber bölgeye giden vatandaşlar, kilolarca balık tuttu. Dere kenarına oğluyla beraber giden Mehmet Gökçe isimli vatandaş kepçesini suya daldırdıkça balık geldi. Gökçe, 2 saatte 30 kilogramdan fazla balık tuttu. Tuttuğu balıkları ilçe merkezinde satacağını belirten Gökçe, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da balık avına çıktım. Ancak bu yıl daha bereketliydi. Sular yükselince balık avlamaya geliyorum. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum. Tehlikeli ama alışınca ve bölgeyi iyi bilince sorun olmuyor. Hangi bölgede balık var biliyorum. Çok şükür bugün güzel bir gün oldu. Balıklarımı satmak için ilçeye götüreceğim" dedi.

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