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Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi

Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi

Sel sularının görüntüsü

( SİNOP )- Bir araç sel sularına kapıldı SİNOP

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Sağanak Sel Köprü 


- Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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