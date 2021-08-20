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Sadece Bilecik’te yetişen 'şerbetçi otu'nun hasadı başladı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sadece Bilecik’te yetişen 'şerbetçi otu'nun hasadı başladı

Sadece Bilecik’te yetişen 'şerbetçi otu'nun hasadı başladı

Şerbetçi otu tarlaları dron görüntülenme

Tarım Altın Ekonomi Gara Irak 

-Yapılan röportajlar
-Hasat detay
-Hasatın Ot-Gül Kooperatifi getirlmesi ve işlenmesi

( BİLECİK -DRONE)-Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu: "Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretim yapılıyor" BİLECİK

- Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunda hasadına başlanıldı. 1 ay sürecek hasatta ilçede 3 bin dekar alanda ekim yapılırken, 2 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen ve genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun hasat etkinliğine katıldı.
Vali Yardımcısı Kadiroğlu, sadece Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçiotunun hasadına başladığını ifade ederek, ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından olduğunu vurguladı. Üreticinin verimini ve kalitesini artırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar yaptığını anlatan Vali Yardımcısı Kadiroğlu, ''Hasadımız 1 ay civarında devam edecek. 3 bin dekar alanda ekim yapıldı. 2 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. Sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
"1970 yıllarında şerbetçi otu üretimi yapılıyor" Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, 1970 yıllarında şerbetçi otu üretiminin ilçede başladığını ve halen devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: ''İlimizde 11 köyde üretim yapılmaktadır. 'Aroma', 'Ege', 'Erciyas', 'Brewers Gold' ve 'Pazaryeri' çeşitleri üretiliyor. Yaklaşık 3 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Dekar başına 600-700 kilogram verim alabiliyoruz. Pazaryeri ilçesinde 500 çiftçimiz, diğer köylerimizle birlikte 580 civarında üretim yapıyor. Yaklaşık 2 bin ailemiz buradan geçimini sağlıyor, onların dışında da mevsimlik tarım işçilerimizin de istihdamı sağlanıyor. Ülkemize ekonomik katkı sağlamış oluyoruz. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üreticimizi ürettiği ürünü mutlaka garanti altına almış oluyor. Son yıllarda iyi bir fiyat ile üreticimiz ürününü satmaktadır. Üreticimiz, rekolteden ve fiyatlardan memnun.'' "Hem gençlerimize istihdam kapısı oluyor hem de üretimiz geçimini sağlıyor" Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin ise sezonun hayırlı olması dileklerinde bulunarak, ''Emeklerinin karşılığını almalarını umut ediyorum. Hem gençlerimize istihdam kapısı oluyor hem de üretimiz geçimini sağlıyor'' ifadesinde bulundu. Vali Yardımcısı Kadiroğlu, Kaymakam Çırak, Belediye Başkanı Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile beraberindekiler, şerbetçiotunun hasadına katıldıktan sonra Ot-Gül Kooperatifini ziyaretinde, Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar'dan şerbetçiotunun işlenmesi hakkında bilgi alarak, tesisi gezdi. Şerbetçiotu, ilaç ve içecek sanayisinde kullanılıyor Türkiye'de Pazaryeri ilçesinde ve bazı ilçelerde üretimi yapılan şerbetçi otunun sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılıyor. Üreticiler için önemli gelir kaynağı olan şerbetçiotu, daha çok buğday, arpa ve ayçiçeği üretiminden başka hiçbir tarla bitkisinin yetiştirilmediği bölgede küçük aile işletmeciliği olarak yapılıyor. Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçiotu, ilaç ve içecek sanayisinde kullanılıyor.
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