Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" denildi. (Mİ-BC -
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