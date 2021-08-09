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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

Orman Yangınlarına Müdahale Görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Orman Yangınları Yangın Altın Helikopter Trol 


- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" denildi. (Mİ-BC -
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