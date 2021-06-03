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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ROTTERDAM - Hollandalıların yaşam tarzı: 'Bisiklet'

ROTTERDAM - Hollandalıların yaşam tarzı: 'Bisiklet'

ROTTERDAM - Hollanda lıların yaşam tarzı: "Bisiklet" - Rotterdam sokaklarından bisiklet kullanan insanlardan detaylar - Bisiklet park yerlerinden detaylarROTTERDAM (AA) - Hollanda 'da vatandaşlar, çocuk yaşta tanıştıkları bisikleti, ömürlerinin sonuna kadar kullanmaya devam ediyor.Bisiklet, en çok kullanıldığı ülke Hollanda 'da günlük hayatın parçası durumunda bulunuyor. Bu ülkede bisiklet, rahatlık ve kolaylık için sürekli geliştiriliyor.

Bisiklet 

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