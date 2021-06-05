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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler

Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler

Sahilde çöp toplama, Röportajlar, Detaylar

( RİZE ) RİZE

Alışkanlık Sosyal Medya Şelale Anavatan Irak 


- Dünya Çevre Günü nedeniyle Rizeliler, Rize sahilinde çöp topladı. Topladıkları çöplerle kaldırım üstünde “Temiz Rize” yazan vatandaşlar, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.Etkinlikte konuşan ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız gerektiğini dile getiren Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik “Bugün Dünya Çevre Günü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle kutlanıyor. Biz de yeşilin ve mavinin anavatanı yaylalarıyla, doğasıyla, temiz havasıyla, şelaleleriyle meşhur Rize’mizde böyle bir etkinliğe katıldık. Tabi sosyal medyadan bir grup çevreci ve duyarlı arkadaşlarımızın isteği üzerine böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ve temiz bir toplumda yaşamak hepimizin hakkı. Günümüzde pandemi süreci malum ortada. Bu süreç çevrenin bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş bulunmakta. Tabii ki temiz bir çevrede yaşamak bizimde hakkımız olduğu gibi gelecek nesillerinde hakkı. Bizimde gelecek nesillere bu mirası en doğru şekilde iletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde temizlik noktasındaki alışkanlıklarımızın pandemi sonrasında da devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de olumlu etkilemesini umut ediyorum. Etkinliğe katılan ve organizasyonu yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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