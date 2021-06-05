RİZE - Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup çevre temizliği yaptı
- ''5 Haziran Dünya Çevre Günü'' etkinlikleri - Sosyal medya üzerinden örgütlenen gönüllüler - Rize Belediyesi'nin işçi göndererek gruba destek olması - Temizlik malzemeleri ve poşetlerin dağıtımı - Etkinliğe katılan gönüllülerin çocuklarının ''Temiz Bir Rize '' yazısını kameraya göstermeleri - Gönüllülerin atıkları toplamaları - Etkinliğe katılan öğretmen Ayşe Kalyon Güntürk ile röportaj - Rize Vali Vekili Sedat Sezik ile röportaj - Aytekin Kalender ile röportaj Rize 'de sosyal medyadan örgütlenen grup, çevre temizliği yaptı Rize 'de öğretmen Ayşe Kalyon Güntürk ile Aytekin Kalender, sosyal medya hesaplarından, Dünya Çevre Günü dolayısıyla İslampaşa Mahallesi'ndeki piknik alanında temizlik yapacaklarını duyurdu.Güntürk ve Kalender'in yanı sıra Vali Vekili Sedat Sezik ve bazı vatandaşların da katıldığı etkinliğe, Rize Belediyesi de 15 temizlik işçisi göndererek destek verdi.Grup, yaklaşık bir saatte 300 poşet çöp topladı.Sezik, duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Temiz bir çevrede, temiz bir toplumda yaşamanın herkesin hakkı olduğunu dile getiren Sezik, "Günümüzde pandemi sürecinde çevrenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bizden sonraki nesillerin de temiz çevrede yaşamak hakkı. Pandemi sürecindeki temizlik noktasındaki davranışlarımızın alışkanlık haline dönüşmesi gerekiyor." dedi. Güntürk ise herkesin çevre temizliğine katkı sağlayabileceğini belirterek, "Yaşadığımız yerleri kendimizin temizleyebileceği mesajı vermek istedik. İnşallah bundan sonra atmazlar. Halktan duyarlı insanlar geldi. İnşallah mesaj yerine ulaşır." diye konuştu.
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