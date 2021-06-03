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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

Kavron ve Çat Yaylalarından kar görüntüsü

Yağışlı Hava Haziran Ayı Güneşli Hava Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Detaylar

( RİZE ) - RİZE

- Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarındaki kar sürprizinden Rize'nin yüksek yaylaları da nasibini aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ni bir kaç gündür etkisi altına alan serin ve yağışlı hava Rize’nin yüksek kesimlerde de yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası, Kavrun Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı Ovit yaylası sakinleri haziran ayının ilk günlerinde gelen kar sürprizinin ardından bugüne güneşli hava ile uyandı. Dün akşam saatlerinde gelen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. (HFD-ÖS-Y)
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