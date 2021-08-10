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Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu, bazı evler önlem için tahliye edildi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu, bazı evler önlem için tahliye edildi

Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu, bazı evler önlem için tahliye edildi

Sel bölgesinden görüntü

Sağanak Yağış Güvenlik Önlemi Çay Bahçesi Şiddetli Yağış Sağanak 

-Havadan görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( RİZE - DRONE) RİZE

- Rize’de dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağışlar il genelinde etkili oldu. Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükselince Salarha Vadisinde dere karayoluna taştı. Karayolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle kopmalar yaşandı. Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı evlerini boşaltan vatandaşların olduğunu, bir kısmının komşularında bir kısmının ise camide kaldığını dile getirerek “Dün saat 17.00 sularında başlayan yağmur gece saatlerine kadar şiddetli bir şekilde devam etti. Evleri akşam boşaltmak zorunda kaldık. Bir takım komşularımızı arkadaşların evlerine yerleştirdik, bazıları arasından camide yatan bile oldu” ifadelerini kullandı. Çay topladıkları anda yağmurun bir anda bastırdığını ve çay bahçesinden kaçarak çıktıklarını dile getiren Seher Aksu ise “Yağmur yağınca kaçtık çaylıktan. Dağ gelir diye korktuk ve her şeyimizi çaylıkta bırakarak çıktık. Eve gittik, evde bile korktuk, dereye ineriz diye. Akşam yağış devam etseydi bu evler yoktu burada” dedi.
(HFD-ÖS-Y)
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