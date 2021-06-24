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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı

Rize’de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı

-Cep telefonu ile kaydedilen görüntü

( RİZE ) -- Yaramaz ayı muhtardan böyle kaçtı RİZE

Akalan Kamera Harekete Geç Cep Telefonu Irak 


- Rize’de köyün suyunun kesildiğini gören muhtar, su deposuna çıkınca karşısında ayıyı görünce onu aracı ile kovaladı. Olay Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde yaşandı. Köy Muhtarı Lütfü Sezgin akşam köyün suyunun kesildiğini görünce suyun geldiği depoyu kontrol amaçlı harekete geçti. Depoya gittiğinde aynın kendisini fark ederek kaçtığını gören Sezgin bu kez zarar vermemek için ayıyı araçla kısa bir süre kovaladı. Yeniden depoya vardığında suyun çıkış noktasına ayının zarar verdiğini gören Muhtar Sezgin, arızayı gidererek yeniden köye su gelmesini sağladı. Ayıyı kovalama anını cep telefonu kamerası ile anbean kaydeden Sezgin, ayıların verdiği zararın giderilebileceğini söyledi.

(HFD-ÖS-Y)
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