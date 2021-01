Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor

-Havadan görüntü

( RİZE - DRONE)- Evlerini boşaltan vatandaşlar her gün gelip binalarının yıkılışını izliyor- Ev sahibi Necat Haberal:- "20 yıl çalıştık aldık, şimdi yıkılışını izliyoruz" RİZE



- Rize’de yan yattıkları için ‘Rize’nin Pisa Kuleleri’ olarak anılan binaların kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam ediliyor. Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü eğilen ve içerisinde 142 daire, 24 dükkan barındıran 12 bina, Çevre ve Şehircilik Rize İl Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmaya devam ediliyor. Evlerinden ayrılan hak sahipleri ise yıkımları her gün gelerek takip ediyor. 20 yıl çalışarak aldıkları dairenin şimdi yıkılışını izlediklerini ve bu nedenle hüzünlü olduklarını belirten Necat Haberal isimli hak sahibi “20 yıl çalıştık alabilmek için, girdik içerisine, 20 yıl daha geçmeden yıkımına karar verdiler. Gelip bizle ne toplantı yaptılar ne vatandaşı organize ettiler. Bunun sonunun ne olacağı belli değil bir Allah bir biz kaldık. Binalar da gitti. 20 yıl üzerine yattık, şimdi de yıkımını seyrediyoruz” ifadelerini kullandı. Kendisine henüz bir bilgi verilmediğini ama yetkililerin kendilerinin mağdur olmaması için her şeyi yapacaklarına güvendiğini dile getiren Şevki Sarı ise “Biraz tereddütlerimiz var. Bu binaları yıktılar, bizi toplamadılar. Ne olacağı belli değil. Bize daire verecekler mi vermeyecekler mi? Hiçbir toplantı yok, kimse muhatap olmuyor bizimle. Sadece yıkım seyrediyoruz. Devletimize güveniyoruz, Allah büyüktür. Devletimize de güveniyoruz. Bizi inşallah mağdur etmeyecekler. Bütün güvencemiz devletimizdir” dedi.

Orhan Ferah isimli bir başka hak sahibi ise yapılan tüm inşaatlarda denetimin önemine vurgu yaparak “Hemen bizim binaların aşağısında 2 bina var. Çünkü müteahhit usulüne uygun yapmış. Bataklık ise olduğu gibi çıkaracaksın, duvarları öreceksin, betonarme yapacaksın, kolonları onun üzerine kuracaksın. O nedenle o sağlam. Diğerleri de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi müteahhit istediği gibi yapmış, bütün binalar eğikti. İçeride de kalma durumumuz vardı. TOKİ aldı bir şeyler yapacak. İnşallah burada doğru, düzgün bir bina yaparlar. Dairemizde ne hatıralarımız oldu. Çoluk, çocuğumuz ile sığınacak bir yer elde etmiştik” şeklinde konuştu.

