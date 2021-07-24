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Rize’de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rize’de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı

Rize’de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüsü

( RİZE ) RİZE

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- Rize’de 22 Temmuz Perşembe günü meydana gelen sel ve heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı. 14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize’yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuştu. 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen heyelanın üzerinden 7 gün geçtikten sonra ise şiddetli yağış bu kez Rize’nin doğusundaki ilçelerde etkili oldu. Fındıklı ilçesi, Ardeşen ilçesi ve Artvin’e bağlı Arhavi ilçesinde şiddetli sağanak yağıştan ötürü sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde de heyelan anı Belde Belediyesi’ne ait bir işletmenin güvenlik kamerasına takıldı. Çardağı önüne alan debisi yükselen derenin çardağı sürükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı. (HFD-ÖS-Y)
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