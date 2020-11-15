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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Rengarenk ağaçların kartpostallık manzarası

Rengarenk ağaçların kartpostallık manzarası

Drone görüntüsü

Sonbahar 

-Ağaçlardan ve yoldan detaylar

( KARABÜK -DRONE) KARABÜK

- Karabük-Bartın Kara yolu Ahmetusta Geçidi’nde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi. Karabük-Batın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde ormanlar sonbaharda yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü sürücülere seyir zevki yaşatıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.
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