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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Pülümür Vadisi'nde 'Boz ayı' görüntülendi

Pülümür Vadisi'nde 'Boz ayı' görüntülendi

Meşelik alana doğru kaçan ayı

Ormanlı Sizce Hayvan 

-Yağmur yağışı altında ilerleyen ayı
-Ayının ormanlık alanda gözden kaybolması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de Pülümür Vadisi’nde yiyecek arayan boz ayı görüntülendi. Yaban hayatı ve doğal güzelliği bilinen Tunceli’de vatandaşlar zaman zaman hayvanları görüntülüyor. Pülümür Vadisi’nde de vatandaşlardan Azat Özel, yağmur altında yiyecek arayan boz ayıyı fark ederek görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Aracıyla seyir halindeyken ayıyı fark ettiğini aktaran Azat Özel, “Hayvanı rahatsız etmemek için sessizce uzaktan görüntüledim. Beni fark ettikten sonra hızlıca ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.

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