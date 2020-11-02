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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Posof'ta renk cümbüşü

Posof'ta renk cümbüşü

-Rengarenk görünüme kavuşan İlçeden Görüntü

Sonbahar 

--Çambeli köyünde bulunan Dipsiz Göl ve çevresinde oluşan renk cümbüşünden görüntü
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof İlçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu. Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı.
Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı. Çambeli köyü sınırları içerisinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen ‘Dipsiz Göl’ doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Buraya gelen vatandaşlar doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkararak temiz hava soluyor. İlçe, dört mevsimde de manzarasına doyulmuyor. Posof, mevsimine göre ilkbahar ve sonbaharda güzelliklere bürünüyor. (OY-AT)
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