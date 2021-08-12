Posof'ta dolu yağışı etkili oldu

- Ardahan’ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere yağan dolu yaylaları beyaza bürüdü. Ardahan’ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı dağları beyaza bürüdü. Ağustos ayında dağların beyazladığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. (HİA-)
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