Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

-Porsuk Çayı ve değişen rengi

-Nefes almaya çalışan balıkların topla görüntüsü

-Murat Yılmaz ve Ramazan Şahin'in açıklamaları

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( KÜTAHYA -ÖZEL)- Yüzlerce balığın çayın kenarına toplanarak oksijen almaya çalıştığı anlar, İHA kamerası tarafından işte böyle görüntülendi KÜTAHYA



- Kütahya'nın. Bölge halkı balık ölümlerinin fabrika atıklarından kaynaklandığını ileri sürdü.Edinilen bilgiye göre, Porsuk Çayı'nın geçtiği Siner Mahallesi'nde suyun rengi aniden değişti ve yüzlerce balık karaya vurdu. Bölge sakinlerinden Murat Yılmaz ve Ramazan Şahin durumu yetkililere bildirerek acil tedbir alınmasını istedi.Murat Yılmaz, "Porsuk Çayı'nın rengi bir anda değişti. Daha sonra da yüzlerce gümüş cinsi balık karaya vurarak telef oldu. Yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedik. Bilindiği gibi, yaklaşık 3-4 kilometre ileride Organize Sanayi Bölgesi var. Tahminimiz çaya buradan fabrika atığı boşaltıldı. Buna benzer olay daha önce de olmuş. O zaman yetkililer numune alarak inceleyeceklerini söylemişlerdi. Ancak bir gelişme olmadı. Bu bir ay içinde ikinci olay. Yüzlerce balık bir anda telef oluyor. Yazık değil mi bu canlara?." diye konuştu.

Ramazan Şahin ise Porsuk Çayı'ndan civar köylerdeki vatandaşların tarla sulaması yaptığını hatta suyu hayvanlarına da verdiğini ifade etti.

Şahin, "Bu sudan hayvanlar da sulanıyor. Çayın rengi görüldüğü gibi gri ve köpüklü. Bu fabrika atığından başka bir şey değil. Bir kaç gündür çayın rengi bilhassa sabah saatlerinde birden değişiyor. Daha sonra da balıklar karaya vurmak suretiyle telef oluyor" şeklinde konuştu.

Yüzlerce balığın çayın çayın kenarına toplanarak oksijen almaya çalıştığı anlar, İhlas Haber Ajansı



tarafından görüntülendi.

