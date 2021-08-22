Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

Toplu balık ölüler

Fabrika İhlas Kamera Oksijen Hayvan 

-Porsuk Çayı ve değişen rengi
-Nefes almaya çalışan balıkların topla görüntüsü
-Murat Yılmaz ve Ramazan Şahin'in açıklamaları
-Detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Yüzlerce balığın çayın kenarına toplanarak oksijen almaya çalıştığı anlar, İHA kamerası tarafından işte böyle görüntülendi KÜTAHYA

- Kütahya'nın. Bölge halkı balık ölümlerinin fabrika atıklarından kaynaklandığını ileri sürdü.Edinilen bilgiye göre, Porsuk Çayı'nın geçtiği Siner Mahallesi'nde suyun rengi aniden değişti ve yüzlerce balık karaya vurdu. Bölge sakinlerinden Murat Yılmaz ve Ramazan Şahin durumu yetkililere bildirerek acil tedbir alınmasını istedi.Murat Yılmaz, "Porsuk Çayı'nın rengi bir anda değişti. Daha sonra da yüzlerce gümüş cinsi balık karaya vurarak telef oldu. Yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedik. Bilindiği gibi, yaklaşık 3-4 kilometre ileride Organize Sanayi Bölgesi var. Tahminimiz çaya buradan fabrika atığı boşaltıldı. Buna benzer olay daha önce de olmuş. O zaman yetkililer numune alarak inceleyeceklerini söylemişlerdi. Ancak bir gelişme olmadı. Bu bir ay içinde ikinci olay. Yüzlerce balık bir anda telef oluyor. Yazık değil mi bu canlara?." diye konuştu.
Ramazan Şahin ise Porsuk Çayı'ndan civar köylerdeki vatandaşların tarla sulaması yaptığını hatta suyu hayvanlarına da verdiğini ifade etti.
Şahin, "Bu sudan hayvanlar da sulanıyor. Çayın rengi görüldüğü gibi gri ve köpüklü. Bu fabrika atığından başka bir şey değil. Bir kaç gündür çayın rengi bilhassa sabah saatlerinde birden değişiyor. Daha sonra da balıklar karaya vurmak suretiyle telef oluyor" şeklinde konuştu.
Yüzlerce balığın çayın çayın kenarına toplanarak oksijen almaya çalıştığı anlar, İhlas Haber Ajansı

tarafından görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı